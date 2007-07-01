Исправить мини-ошибки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок289 просмотров

Доброе всем время!

На уже рабочем сайте, есть небольшие недочеты которые надо устранить.

Задания не сложные, нужно исправить кое какие мелочи.

Если бы я разбирался в веб - программирование, то может сам сделал ).

Оставляйте свои контакты, я свяжусь с вами и предоставлю всю подробную информацию.

Оплата хорошая!

Предоплата возможна!

Просьба в личку не писать.

Всем спасибо за внимание.

17 лет назад
aleksey-romanov
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад