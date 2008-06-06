Привязка системы sms-биллинга к сайту

Необходимо привязать sms-биллинг к сайту с рефератами.

В БД есть около 4000 рефератов, из которых 500 - уникальные, которые хотелось бы продавать посредством sms.

Видел такое делают - очень много.

Сайт лежит на платном хостинге, а рефераты - на файлообменнике - доступном из локалки и из сети..

Т.е. сайт фактически дают ссылку на скачивание реферата, файлы - не на этом сайте.

алгоритм такой -

пользователь попадает на сайт - шарится по нему, смотрит рефераты, нажимает скачать -

если файл бесплатный - его просто перекидывает на сайт файлообменника, где лежит этот файл

если файл платный - смс-биллинг начинает работу - если пользователь оплатил - его просто перекидывает на сайт файлообменника, где лежит этот файл

1) Я даю структуру БД, признак того что этот реферат платный..

2) нужно подобрать sms-биллинг, посоветовали smspartner.ru - не знаю, может и подойдет..

3) подсказали, что нужно делать механизм, который будет отслеживать как-то - какой реферат хочет скачать пользователь, т.к. при переходе обратно с смс-биллинга на сайт - необходимо идентифицировать - какйо файл (ссылку для редиректа) - отдать пользователю..

Сказали что работа это легкая... и не стоит дорого, поэтому предлагайте :)

пишите сразу - что от меня требуется для разработки?