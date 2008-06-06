Нужно доработка в Article (или установки подобного модуля). Необходимо вниз каждой статьи поставить форму следующего вида: ФИО, Телефон, Майл, Примечание . 2 кнопки – очистить и отправить. На майл ...
Привязка системы sms-биллинга к сайту
Необходимо привязать sms-биллинг к сайту с рефератами.
В БД есть около 4000 рефератов, из которых 500 - уникальные, которые хотелось бы продавать посредством sms.
Видел такое делают - очень много.
Сайт лежит на платном хостинге, а рефераты - на файлообменнике - доступном из локалки и из сети..
Т.е. сайт фактически дают ссылку на скачивание реферата, файлы - не на этом сайте.
алгоритм такой -
пользователь попадает на сайт - шарится по нему, смотрит рефераты, нажимает скачать -
если файл бесплатный - его просто перекидывает на сайт файлообменника, где лежит этот файл
если файл платный - смс-биллинг начинает работу - если пользователь оплатил - его просто перекидывает на сайт файлообменника, где лежит этот файл
1) Я даю структуру БД, признак того что этот реферат платный..
2) нужно подобрать sms-биллинг, посоветовали smspartner.ru - не знаю, может и подойдет..
3) подсказали, что нужно делать механизм, который будет отслеживать как-то - какой реферат хочет скачать пользователь, т.к. при переходе обратно с смс-биллинга на сайт - необходимо идентифицировать - какйо файл (ссылку для редиректа) - отдать пользователю..
Сказали что работа это легкая... и не стоит дорого, поэтому предлагайте :)
пишите сразу - что от меня требуется для разработки?
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