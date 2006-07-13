Нужен парсер для музыки с ВКонтакте на PHP. Можно готовое решение. В предложении, пожалуйста, указывайте как работает, и стоимость.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Требуется небольшая программка под Symbian^3 на QT, а именно она должна проходить авторизацию на определённом сайте, и затем просто парсить данные с одной страницы, представляя их в удобном пользователю виде. Также требуется небольшое консультирование вообще по ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Для работы над несколькими сайтами требуется специалист, умеющий хорошо разбираться в чужой вёрстке и переделывать её, владеющий JavaScript (и JQuery включительно), отлично понимающий как можно создать модальной окно, полосу загрузки и прочие красивые ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно примерно то что здесь: http://vkontakte.ru/app545941 Необходимо будет сделать ряд незначительных изменений, хороший дизайн и интуитивно понятный интерфейс. В предложении пишите примерные цены, сроки на разработку копии приложения что выше. Также указывайте ссылки на уже выполненные работы. Нужна только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт который коннектится по SSH к серверам, но к некоторым не коннектится, нужно выяснить почему, исправить проблему, после того как авторизация прошла нужно выполнить SSH команду и вернуть ответ. Исходный скрипт предоставлю (10 строк). Данные по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуются специалисты из России в следующих областях: 1. JavaScript/Верстальщик 2. Специалист по компьютерной безопасности. В предложении пишите ссылку на портфолио и указывайте номер вакансии на которую претендуете. Пример предложения: Вакансия - 1. Портфолио - http://тарара.рарара.ра ICQ - 123456789 Лично не пишите!!! Сам свяжусь ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется верстка нескольких проектов. Срочно!HTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно раскрутить проект, а именно сделать так, чтобы в нём зарегистрировалось много участников, оплата будет распределятся таким образом: 25$ за одного зарегистрировавшегося участника. Набирается 3 команды. Оплата каждый день, по результатом проделанной работы.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Нужно написать статью по теме: Спутниковый Интернет Материал имеется, но можно использовать и Ваш. Объём 3,5 страницы 12 шрифтом (примерно 4.5$ за страницу).Копирайтинг5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно простейший скрипт автоматического ввода и вывода e-gold, тоесть скрипту-обработчику должны отправлятся данные о платеже, в своё время скрипт обработчик записывает данные о платеже в файл. Обязательным является защита проведения операций. Либо за 1$ готов купить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $7
Должно быть 3 страницы: ---------- 1. На ней располагается несколько форм (формы генерируются динамически), в каждой форме иеются элементы radio name=test с 3 вариантами ответа и скрытый элемент с именем mid. С этой странице по нажатию одной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $5
Нужно создать текст главной страницы сайта, чтобы пользователь попав туда сразу же захотел вступить в проект, не смотря на то, что придётся заплатить вступительный взнос. Посмотреть, что там должно быть можно по адресу http://itica.narod.ru/demo.html Если всё ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад