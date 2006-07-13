Нужно создать текст главной страницы сайта, чтобы пользователь попав туда сразу же захотел вступить в проект, не смотря на то, что придётся заплатить вступительный взнос. Посмотреть, что там должно быть можно по адресу http://itica.narod.ru/demo.html Если всё ...