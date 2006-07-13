itica

Никита itica

 
30 летРоссия/Муром
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Разработка систем биллинга, sms-сервисов, а также всего, что связано с платёжными системами.

  • Небольшая программка на QT под Symbian

    Приветствую! Требуется небольшая программка под Symbian^3 на QT, а именно она должна проходить авторизацию на определённом сайте, и затем просто парсить данные с одной страницы, представляя их в удобном пользователю виде. Также требуется небольшое консультирование вообще по ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • JavaScript, JQuery, CSS

    Доброго времени суток! Для работы над несколькими сайтами требуется специалист, умеющий хорошо разбираться в чужой вёрстке и переделывать её, владеющий JavaScript (и JQuery включительно), отлично понимающий как можно создать модальной окно, полосу загрузки и прочие красивые ...

    JavascriptCSSjQuery
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плеер ВКонтакте (клиентская часть) - AS3/Flex

    Нужно примерно то что здесь: http://vkontakte.ru/app545941 Необходимо будет сделать ряд незначительных изменений, хороший дизайн и интуитивно понятный интерфейс. В предложении пишите примерные цены, сроки на разработку копии приложения что выше. Также указывайте ссылки на уже выполненные работы. Нужна только ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • SSH через PHP (libssh2)

    Есть скрипт который коннектится по SSH к серверам, но к некоторым не коннектится, нужно выяснить почему, исправить проблему, после того как авторизация прошла нужно выполнить SSH команду и вернуть ответ. Исходный скрипт предоставлю (10 строк). Данные по ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются специалисты

    Требуются специалисты из России в следующих областях: 1. JavaScript/Верстальщик 2. Специалист по компьютерной безопасности. В предложении пишите ссылку на портфолио и указывайте номер вакансии на которую претендуете. Пример предложения: Вакансия - 1. Портфолио - http://тарара.рарара.ра ICQ - 123456789 Лично не пишите!!! Сам свяжусь ...

    Javascript
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка проекта.

    Нужно раскрутить проект, а именно сделать так, чтобы в нём зарегистрировалось много участников, оплата будет распределятся таким образом: 25$ за одного зарегистрировавшегося участника. Набирается 3 команды. Оплата каждый день, по результатом проделанной работы.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматический приём и вывод e-gold

    $5

    Нужно простейший скрипт автоматического ввода и вывода e-gold, тоесть скрипту-обработчику должны отправлятся данные о платеже, в своё время скрипт обработчик записывает данные о платеже в файл. Обязательным является защита проведения операций. Либо за 1$ готов купить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Форма, отправляющая данные в MySQL.

    $7

    Должно быть 3 страницы: ---------- 1. На ней располагается несколько форм (формы генерируются динамически), в каждой форме иеются элементы radio name=test с 3 вариантами ответа и скрытый элемент с именем mid. С этой странице по нажатию одной ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание текста "завлекающего вступить в проект"

    $5

    Нужно создать текст главной страницы сайта, чтобы пользователь попав туда сразу же захотел вступить в проект, не смотря на то, что придётся заплатить вступительный взнос. Посмотреть, что там должно быть можно по адресу http://itica.narod.ru/demo.html Если всё ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
mrkto
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Автоматический приём и вывод e-gold
всё ok.
Хороший специалист! Сделал всё быстро и качественно! К тому-же снабдил скрипт детальной документацией!
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Zerrot
Гость 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Создание текста "завлекающего вступить в проект"
Хороший человек. Приятно работать.
Быстро и качественно выполнил задание! Отлично!!!
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DaNcO
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
17 лет назад
Форма, отправляющая данные в MySQL.
Очень легко и приятно работать.
Заказы исполняет быстро и качественно. Если возникают какие проблемы, то оперативно их разрешает. Побольше бы таких фрилансеров!
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