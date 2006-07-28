Zerrot

Гость Zerrot

 
38 летРоссия/Тольятти
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

icq: 350398 email: [email protected]

Отзывы заказчиков
bazar57
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Нужен клон или аналог биллинга сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rex01
Trial 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$20
10 баллов
17 лет назад
Парсер
Выполнил всё в срок. Рекомендую
Мне очень понравилась работа с этими людьми. Оплата без задержек, всё быстро и точно.
Ответный отзыв
gin-100
Гость 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Доработка анкеты
Хороший специалист, своё дело знает, молодец. Быстро работает, а главное качественно. Советую не подведет .
Всё просто супер!!! Приятно работать!!!
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poisk_2006
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Нужен скрипт поиска по Яндексу
ОТЛИЧНО! Оперативно и качественно! Рекомендую!
Очень приятный человек. Приятно работать.
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itica
30 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Создание текста "завлекающего вступить в проект"
Быстро и качественно выполнил задание! Отлично!!!
Хороший человек. Приятно работать.
Ответный отзыв