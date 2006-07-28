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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
17 лет назад
Выполнил всё в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Мне очень понравилась работа с этими людьми. Оплата без задержек, всё быстро и точно.
$5
10 баллов
17 лет назад
Хороший специалист, своё дело знает, молодец. Быстро работает, а главное качественно. Советую не подведет .
Ответный отзыв
Всё просто супер!!! Приятно работать!!!
$5
10 баллов
17 лет назад
ОТЛИЧНО! Оперативно и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный человек. Приятно работать.
$5
10 баллов
17 лет назад
Быстро и качественно выполнил задание! Отлично!!!
Ответный отзыв
Хороший человек. Приятно работать.