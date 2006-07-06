$100
Надо написать скрипт рекламного сервиса такого как wmmail.ru + к нему ещё нарисовать хороший, простой дизайн.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
17 лет назад
Надо написать скрипт рекламного сервиса такого как wmmail.ru + к нему ещё нарисовать хороший, простой дизайн.
Нужно просканировать скрипт букмекерской конторы на наличие дыр.
Пункт 1) Нужно добавить такие виды ставок как: Экспресс (как у сайта Buker.ru) Пункт 2) Нужно ввести различные формы внесения денежных средств на сайт, (пример - buker.ru) Мой сайт Bukersport.ru