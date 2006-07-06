bukersport

Роман Пиган bukersport

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
SecondFrog
Валерий 
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Проверить сайт на дыры
Проект был очень интересный. Работать понравилось. -- С уважением, Александр.
Сделал всё быстро и качествено. Спасибо огромное. С уважением администратор bukersport.ru
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itica
30 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
17 лет назад
Букмекерская кoнтора Bukersport
Крнкретно и грамотно ставит задачи. Всегда на связи для решния возникших вопросов. Быстро оплатил заказ.
Быстро и качествено написал мне улучшения для сайта. Буду ещё очень долго пользоваться услугами этого специалсита.
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