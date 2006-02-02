asp

Гость asp

 
NaN летРоссия/Владивосток
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Онлайн игра

    Нужно создать многопользовательскую браузерную игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг. Игра будет отражать несколько аспектов жизни управленческого класса (работа, отдых, криминал). Игра уже разработана на ...

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Онлайн игра

    Нужно создать многопользовательскую игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг. Графики не много. Пошаговая. Участники будут: менеджерами, юристами, бандитами... В городе будут: администрация, налоговая, пожарная, суд... ...

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для проведения маркетинговых и социальных опросов.

    $200

    Нужен мощный для платных опросов с генерацией анкет, полным управлением из админке и возможностью скачивать информацию из аккуанта в файлах excel. Заказчик переводит деньги мне на кошелёк и его счёт автоматически пополняется. Посититель после прохода ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен сайт опросов.

    $250

    Нужен сайт по проведению опросов за деньги, т.е. нужны аккуанты для тех, кто их составляет и тех, кто их будет проходить. У того, кто создаёт опрос в аккуанте должны будут графики со статистикой. Опросы будут ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменник нужен

    $250

    Требуется создать полноценный wm обменник, скрипты продающиеся в инете не прелагать. Нужны следующие функции: Автоматический обмен WMZ, WMR, WME, WMU, яндекс рубли, e-gold между собой. В админки вся статистика должна быть видна. Автоматическая установка курсов валют из админки. Установка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash игры.

    Нужны Flash игры для сайта http://www.wmpopugay.ru. Нужно чтобы деньги на счету снимались или пополнялись, как уже на сайте. Нужны игры: блек-джек, русская рулетка...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
DiEgo
28 летГреция
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-2)
$200
10 баллов
17 лет назад
Сайт для проведения маркетинговых и социальных опросов.
Хороший заказчик, очень требовательный, очень внимательный при проверке работы, и честный))) приятно работать
Сделал быстро и на совесть. Все замечания исправил.
Ответный отзыв
itica
30 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
10 баллов
17 лет назад
Обменник нужен
Всё прошло отлично! Постоянно на связи, с оплатой вышло даже лучше, чем я ожидал :)
Работает хорошо. Всегда идёт на компромиссы. Ни каких проблем.
Ответный отзыв