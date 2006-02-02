Нужно создать многопользовательскую браузерную игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг. Игра будет отражать несколько аспектов жизни управленческого класса (работа, отдых, криминал). Игра уже разработана на ...
- Разработка игр7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать многопользовательскую игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг. Графики не много. Пошаговая. Участники будут: менеджерами, юристами, бандитами... В городе будут: администрация, налоговая, пожарная, суд... ...Разработка игр11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен мощный для платных опросов с генерацией анкет, полным управлением из админке и возможностью скачивать информацию из аккуанта в файлах excel. Заказчик переводит деньги мне на кошелёк и его счёт автоматически пополняется. Посититель после прохода ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужен сайт по проведению опросов за деньги, т.е. нужны аккуанты для тех, кто их составляет и тех, кто их будет проходить. У того, кто создаёт опрос в аккуанте должны будут графики со статистикой. Опросы будут ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется создать полноценный wm обменник, скрипты продающиеся в инете не прелагать. Нужны следующие функции: Автоматический обмен WMZ, WMR, WME, WMU, яндекс рубли, e-gold между собой. В админки вся статистика должна быть видна. Автоматическая установка курсов валют из админки. Установка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Мне нужно несколько игр для flash казино: Рулетка, видеопокер, блэк-джэк.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Что-то вроде этого www.goldsmircasino.com. Можно изменить http://www.wmpopugay.ru на www.goldsmircasino.com.Разработка игр2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужны Flash игры для сайта http://www.wmpopugay.ru. Нужно чтобы деньги на счету снимались или пополнялись, как уже на сайте. Нужны игры: блек-джек, русская рулетка...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад