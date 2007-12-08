Онлайн игра

Нужно создать многопользовательскую игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг.

Графики не много. Пошаговая.

Участники будут: менеджерами, юристами, бандитами... В городе будут: администрация, налоговая, пожарная, суд... Иногда буду природные катаклизмы, поджоги, грабежи, убийства. Участники вначале будут работать, а затем смогут создавать компании, либо криминальные группировки. Участники будут нанимать и пользоваться услугами друг друга. При регистрации будет выбор: кем участник хочет стать, соответственно распределяются его таланты. Для заработка денег он идёт работать…

Интерфейс текстовый, т.е. будет карта, на которой будут первоначально несколько зданий, а затем участники будут создавать копании, здания которых появятся на карте.