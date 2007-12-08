Онлайн игра

Необходимо разработать браузерную РПГ с нуля. Т.е. необходима команда состоящая из программистов, геймдизайнеров, художников и сценаристов, которая бы могла создать онлайн игру. Также рассматриваются предложения о покупке готовых проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать многопользовательскую игру. Симулятор Бизнес города, где работают экономисты, юристы, менеджеры... Вобщем все те, кто наживается за счёт простых трудяг.
Графики не много. Пошаговая.
Участники будут: менеджерами, юристами, бандитами... В городе будут: администрация, налоговая, пожарная, суд... Иногда буду природные катаклизмы, поджоги, грабежи, убийства. Участники вначале будут работать, а затем смогут создавать компании, либо криминальные группировки. Участники будут нанимать и пользоваться услугами друг друга. При регистрации будет выбор: кем участник хочет стать, соответственно распределяются его таланты. Для заработка денег он идёт работать…
Интерфейс текстовый, т.е. будет карта, на которой будут первоначально несколько зданий, а затем участники будут создавать копании, здания которых появятся на карте.
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