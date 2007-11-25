Разработка тетрис-подобной игры для w32 и сотовых

Разработка игрЗакрыт3 заявки362 просмотра
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Нужно написать приложение для win32 и сделать его порт для мобильных телефонов (это 2 отдельных проекта с одним заданием).

Приложение под Win32 может быть написано на любом выбранном языке программирования (DirectX / OpenGL - по вкусу)

Приложение под мобильные телефоны должно быть написано на java и работать на максимально-возможном количестве аппаратов.

Задание: тетрис-подобная игра, но с максимальным использованием современных технологий (3D-отрисовка, хороший звук и т.д.)

Примерный ориентир: sklad.saransk.ru/index.php?file=798d22158e7bf1237e4edf09717392a9 (видеоролик на 29 мб)

Если можно полностью повторить игру из ролика, то это было бы очень хорошо.

Кратко опишите свои предложения, можете ли сделать точную копию игры из ролика, сколько на это уйдет временим и какие минимальные требования будут у игры. Ставки без цен, сроков и описаний игнорируются. Писать в приват нет смысла, проект открытый.

16 лет назад
olga_frolova
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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