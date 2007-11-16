Создать игру

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Разработка игрЗакрыт4 заявки302 просмотра
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Срочно нужен программист способный написать игру на флеш или шоквар.

Суть игры: люди онлайн ходят по городу и стреляют друг-друга. Все нужно в 3д.

стучать icq 207 88 11 99

16 лет назад
diamondweb
Иван 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
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