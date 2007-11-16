Создать игру

Нужно сделать игру типа Тетриса. Графика стандартная для тетриса, никаких графических изысков не нужно. Внешне должно выглядеть похожим на это: http://www.playbie.com/Game.aspx?gm=1&wt=2&su=live.com&sn=Google&gn=Google (сохранение рекордов не обязательно, обсудим) Отличия от тетриса будут в самом алгоритме, подробно расскажу выбранному исполнителю. Ищу человека, ...
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Срочно нужен программист способный написать игру на флеш или шоквар.
Суть игры: люди онлайн ходят по городу и стреляют друг-друга. Все нужно в 3д.
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