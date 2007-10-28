Разработка компьютерной игры

Для создания нового коммерческого игрового проекта (онлайн-браузерной игры) нужен программист (или группа программистов). Все материалы: контент, алгоритмы, базы данных, графика есть. Желательно, чтобы программисты были из Санкт-Петербурга. Чтобы обсудить тонкости пишите прямо по ICQ 388519914, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки компьютерной игры стратегического жанра требуется программист с:
- сильные знания C++, математики (геометрии)
- знание OpenGL , желательно DirectX10
- умение работать в команде и разбираться в чужом коде
- иметь возможность скачивать большие объёмы информации.
- быть доступным в сети не менее 6-ти часов в сутки в дневное время.
- работать на постоянной ежедневной основе
возможно удаленное сотрудничество
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