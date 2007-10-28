Разработка компьютерной игры

$500
Разработка игрЗакрыт8 заявок472 просмотра
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Для разработки компьютерной игры стратегического жанра требуется программист с:

- сильные знания C++, математики (геометрии)

- знание OpenGL , желательно DirectX10

- умение работать в команде и разбираться в чужом коде

- иметь возможность скачивать большие объёмы информации.

- быть доступным в сети не менее 6-ти часов в сутки в дневное время.

- работать на постоянной ежедневной основе

возможно удаленное сотрудничество

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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