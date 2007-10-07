Создание онлайн игры.

Разработка игрЗакрыт3 заявки246 просмотров
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Нужны программисты и Web-дизайнеры.Создание онлайн игры.Нужна онлайн игра прмерно как Легенда:Наследие драконов.Либо набираю команду для воплощения идеи.

Необходимо:ЭНТУЗИАЗМ и ЗНАНИЕ PHP,MySql,

ЕСЛИ ВАС заинтересовало данный проект то стучаться в асю 373-132-596

16 лет назад
Programmer2007
Гость 
78 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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