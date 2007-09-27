Нужно разработать онлайн - игру

$10000
Разработка игрЗакрыт3 заявки508 просмотров
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Нужно сделать игру по типу Astronix.

Требования - Ваше местонахождение в Москве

Очень серьёзная заинтересованость

Пишите на мыло [email protected]

Cучите в ICQ 391-265-727 либо звоните (495)7460751 Олег Валерьевич

16 лет назад
adresat777
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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