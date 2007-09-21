On-line игра

Интересуют предложения по созданию революционной on-line игры!

Есть определенный бюджет 8000-10000 у.е.! Но по моему его не достаточно! Возможно есть интузиасты, которые готовы не только разрабатывать, но и сделать финансовые вливания! Возможно есть команда которая готова приступить к работе, и сделать совместный проект, с совмесным уставным фондом и совмесными усилиями!

Тематика игры и все тонкости при личном общении!

ICQ 288080180

e-mail: [email protected]

Выкладывайте свои предложения и контакты! Ценами пуганый:) так что гните, не бойтесь:)

_____________________________________________________________________

Дополню:

мне не нужны креативщики, сценаристы и т.д.! очень много предложений! спасибо! уже такие люди есть!

Мне нужны програмисты, дизайнеры, системные администраторы и т.д.

ИЛИ Украинские компании которые готовы взяться за разработку on-line игры, 2D на технологии Flash (аналог игры Time Zero)

Или можно собрать команду, которая будет разрабатывать игру! Так сказать интузиастов:)

_________________________________________________________________________

Дополнение №2:

Интересуют только компании с Украины!

И отдельные програмисты, дизайнеры, администраторы т.д. для формирование команды!