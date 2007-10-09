Интересуют предложения по созданию революционной on-line игры! Есть определенный бюджет 8000-10000 у.е.! Но по моему его не достаточно! Возможно есть интузиасты, которые готовы не только разрабатывать, но и сделать финансовые вливания! Возможно есть команда которая готова ...
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Разработать игру БАШНИ-ХАНОЯ на языке VisualBasic. Пользователь при запуске указывает количество дисков, и программа демонстрирует, как можно переставить все диски на соседний колышек.
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