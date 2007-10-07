Игра в стиле реверси

Есть: патентованная оффлайновая игра, условно напоминающая РЕВЕРСИ.

Необходимо: программирование, дизайн. Flash на WEB, Java для мобильных.

Вдогонку: сайт для онлайн-игры.

Исполнение: возможно как по частям, так и пакетом.

Оплата: размер и форма - по договоренности.

Россия-Москва, как "желаемое местоположение фрилансера", не догма :)

Портфолио: только ссылки, пожалуйста.

Для неимеющих портфолио: эскизы и прикидки после постановки задачи обязательны, но НЕ оплачиваются.

P.S. Данный проект - первый во вновь открываемом направлении. При прочих равных условиях предпочтение будет отдано тому (тем), кто действительно заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.