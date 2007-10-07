Игра в стиле реверси

Нужно сделать игру 3д футбол мультиверсию, наподобие примера http://www.powerfootball.se/?p=start&uqid=1191673383 . Бюджет пока определеятся , сроки тоже свои предлагайти свои. Без разницы на каком языке программирования сможете написать игру , будь то flash, Java ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть: патентованная оффлайновая игра, условно напоминающая РЕВЕРСИ.
Необходимо: программирование, дизайн. Flash на WEB, Java для мобильных.
Вдогонку: сайт для онлайн-игры.
Исполнение: возможно как по частям, так и пакетом.
Оплата: размер и форма - по договоренности.
Россия-Москва, как "желаемое местоположение фрилансера", не догма :)
Портфолио: только ссылки, пожалуйста.
Для неимеющих портфолио: эскизы и прикидки после постановки задачи обязательны, но НЕ оплачиваются.
P.S. Данный проект - первый во вновь открываемом направлении. При прочих равных условиях предпочтение будет отдано тому (тем), кто действительно заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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