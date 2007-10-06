3д футбол, мультиверсия.

Нужно сделать игру 3д футбол мультиверсию, наподобие примера http://www.powerfootball.se/?p=start&uqid=1191673383 . Бюджет пока определеятся , сроки тоже свои предлагайти свои. Без разницы на каком языке программирования сможете написать игру , будь то flash, Java или Shockwave. Стучите в аську 364 324 539 .

Только граффику без движка не предлагать!!!