Разработка программного кода к браузерной игре

Интересуют предложения по созданию революционной on-line игры! Есть определенный бюджет 8000-10000 у.е.! Но по моему его не достаточно! Возможно есть интузиасты, которые готовы не только разрабатывать, но и сделать финансовые вливания! Возможно есть команда которая готова ...