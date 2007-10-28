Разработка игры РПГ фэнтази

Для создания нового коммерческого игрового проекта (онлайн-браузерной игры) нужен программист (или группа программистов). Все материалы: контент, алгоритмы, базы данных, графика есть. Желательно, чтобы программисты были из Санкт-Петербурга. Чтобы обсудить тонкости пишите прямо по ICQ 388519914, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны програмеры, художники, моделлеры, аниматоры, звуковики.
Поправка: прграмеры нужны только если вы живете в Тюмени и есть большой опыт програмирования.
Для начала расскажу о нашем проекте:
Это фэнтазийный рпг с видом от третьего лица.
У игры будет достаточно мрачная атмосфера, не как в детских сказках.
Больше похоже на последние части Гарри Поттера.
Мрачная она должна будет быть далеко не полностью, планируются и яркие, светлые элименты.
Главное чтобы было красиво. )
Надо заметить до договора с издателем зарплаты не будет.
Чтобы заключить договор нужна техно дема, без нее нас пошлют )
ее мы планируем закончить во 2м квартале 2008го.
До этого работа идет на чистом энтузиазме.
Но есть два серьезных плюса
1) тренировка. До того как работать в полную силу набьете руку
2) до договора складывается основа команды. После договора вполне могут пойти проходные кадры
При этом никто вас грузить не будет. Работы до договора будет не много.
Большая часть тех кто с нами работает, - студенты. Поэтому у нас все работают с игрой в свободное от учебы время.
Требования:
Для програмистов:
Способности в среде Visual C++, Direct3D, приветствуется опыт работы в DirectX10
В крайнем случае сойдет знание Delphi
Если вы любите компьютерные игры, особенно те, которые сделаны собственоручно или есть опыт в их производстве, то вы нам подходите. )
Для художников:
Хорошо рисовать. Уметь хорошо рисовать как скетчи, концепты, так и рисунки для моделлеров.
Приветствуется знание photoshop и подобных программ. А так же владение графическим планшетом.
Для моделлеров, аниматоров:
Хорошо моделить, анимировать.
Для звуковиков:
Писать музыку в стиде фэнтази, например как в фильмах Влестелин колец, 300 спартанцев и т.д.
Так же работать с прочей озвучкой: фоном, звуками и т.д.
Если вы заинтересованы стучитесь в асю 9049202
или пишите на емейл [email protected]
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