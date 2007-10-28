Платная консультация профессионального разработчик

Требуется объективная и профессиональная консультация программиста с опытом работы в разработках игр. А

так же составление ТЗ для проекта. Главное условие: консультант не претендует на разработку игры. Бюджет

данного проекта покрывает лишь консультацию. За ТЗ будет отдельная плата. Сумма будет зависеть от

сложности проекта и результатов консультаци.

П.С.: время конультации после 21:00 по Москве.