Разработка графики, звуков, анимации для ИА

Для создания нового коммерческого игрового проекта (онлайн-браузерной игры) нужен программист (или группа программистов). Все материалы: контент, алгоритмы, базы данных, графика есть. Желательно, чтобы программисты были из Санкт-Петербурга. Чтобы обсудить тонкости пишите прямо по ICQ 388519914, ...
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Здравствуйте мне требуется быстрая и качественная работа. Нужно содрать очень качественно графику, звуки, анимацию с игравых автоматов. Вот сами игры http://gamblingsale.blogspot.com/ Всего 9 игр и с каждой мне нужен весь матерьял. Кто сможет это сделать пишите в ICQ 356-944-778.
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