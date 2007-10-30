Разработка графики, звуков, анимации для ИА

Здравствуйте мне требуется быстрая и качественная работа. Нужно содрать очень качественно графику, звуки, анимацию с игравых автоматов. Вот сами игры http://gamblingsale.blogspot.com/ Всего 9 игр и с каждой мне нужен весь матерьял. Кто сможет это сделать пишите в ICQ 356-944-778.