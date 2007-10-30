Разработка графики, звуков, анимации для ИА

$500
Разработка игрЗавершен1 заявка234 просмотра
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Здравствуйте мне требуется быстрая и качественная работа. Нужно содрать очень качественно графику, звуки, анимацию с игравых автоматов. Вот сами игры http://gamblingsale.blogspot.com/ Всего 9 игр и с каждой мне нужен весь матерьял. Кто сможет это сделать пишите в ICQ 356-944-778.

16 лет назад
Prodovec
Всия 
25 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ReSSeT
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1
1 день
Сделал всю работу качественно и в срок.
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