Разработкa расширений серверной логики браузерной игры

Нужны програмеры, художники, моделлеры, аниматоры, звуковики. Поправка: прграмеры нужны только если вы живете в Тюмени и есть большой опыт програмирования. Для начала расскажу о нашем проекте: Это фэнтазийный рпг с видом от третьего лица. У игры будет достаточно ...