Приложения и игры для социальных сетей Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook
Основной интерес для меня представляют вакансии связанные с Flash играми и приложениями для социальных игр.
Также будут интересны предложения по созданию обучающих программ.
Специализация:
Flash (AS2, AS3) - опыт разработки сложных приложений более 6-ти лет.
PHP - опыт интеграции Flash+PHP+SQL
Знаком с рядом популярных систем управления сайтом- Битрикс, ModX, DLE, OScommerce и др.
Skype - toflash007
К оплате принимаю Яндекс Деньги, WebMoney, перевод на карточку Альфабанк, ВТБ24. Есть юридическое лицо с возможностью заключать договора на проекты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3000
0 баллов
12 лет назад
Делал, делал. Ну медленно делал, но вроде старался. А потом пропал. Пропал и все, телефон не брал, в скайпе не отвечал. Хорошо работал с ним через Безопасную сделку. Веблансер вернул деньги, потому что и на обращения службы он не отвечал. Правда, в этот период (июнь 2011) появилось у него два положительных отзыва:) значит кому-то делает проекты.
$40
10 баллов
13 лет назад
Виталий ответственно подошел к выполнению проекта. Все сделано четко по заданию. Я доволен.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству, оплата была произведена без задержек
$30
10 баллов
13 лет назад
Остались очень довольны реализацией проекта! Подход к работе радует: энтузиазм, продумывает все до мелочей, учитывает все пожелания заказчика, быстро вносит изменения. Обращались с вопросами и после окончания работы - всегда откликнется, поможет, чем сможет.
Ответный отзыв
Приятно было работать, четкая формулировка задачи, быстрая оплата
$10
10 баллов
13 лет назад
Сразу понял проблему, мгновенная реакция, качественный результат. Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватно поставленная задача и быстрая оплата, рад сотрудничеству и успехов
$100
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничество было успешным по исполнению и срокам! И в основной период, и по дополнительным работам. Рекомендую! Планирую сотрудничать и далее с Виталием.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Игорем, четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятный и корректный в общении, а большего и не нужно для счастья :)
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