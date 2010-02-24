toFlash

Виталий toFlash

 
40 летРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Приложения и игры для социальных сетей Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook

Основной интерес для меня представляют вакансии связанные с Flash играми и приложениями для социальных игр.

Также будут интересны предложения по созданию обучающих программ.

Специализация:

Flash (AS2, AS3) - опыт разработки сложных приложений более 6-ти лет.

PHP - опыт интеграции Flash+PHP+SQL

Знаком с рядом популярных систем управления сайтом- Битрикс, ModX, DLE, OScommerce и др.

Skype - toflash007

К оплате принимаю Яндекс Деньги, WebMoney, перевод на карточку Альфабанк, ВТБ24. Есть юридическое лицо с возможностью заключать договора на проекты.

PHPMODX
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Nelper
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3000
0 баллов
12 лет назад
Написание клиентской части на Flash
Делал, делал. Ну медленно делал, но вроде старался. А потом пропал. Пропал и все, телефон не брал, в скайпе не отвечал. Хорошо работал с ним через Безопасную сделку. Веблансер вернул деньги, потому что и на обращения службы он не отвечал. Правда, в этот период (июнь 2011) появилось у него два положительных отзыва:) значит кому-то делает проекты.
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Маленькое приложение для вконтакте
Виталий ответственно подошел к выполнению проекта. Все сделано четко по заданию. Я доволен.
Был рад сотрудничеству, оплата была произведена без задержек
Ответный отзыв
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработки сайта на битриксе
Остались очень довольны реализацией проекта! Подход к работе радует: энтузиазм, продумывает все до мелочей, учитывает все пожелания заказчика, быстро вносит изменения. Обращались с вопросами и после окончания работы - всегда откликнется, поможет, чем сможет.
Приятно было работать, четкая формулировка задачи, быстрая оплата
Ответный отзыв
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Исправить флеш-баннер, чтобы работал в AS 2.0
Сразу понял проблему, мгновенная реакция, качественный результат. Рекомендую.
Адекватно поставленная задача и быстрая оплата, рад сотрудничеству и успехов
Ответный отзыв
dzeren
59 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Конструктор аватар (вторая попытка)
Сотрудничество было успешным по исполнению и срокам! И в основной период, и по дополнительным работам. Рекомендую! Планирую сотрудничать и далее с Виталием.
Доволен сотрудничеством с Игорем, четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятный и корректный в общении, а большего и не нужно для счастья :)
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $400от 15 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга