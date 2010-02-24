Делал, делал. Ну медленно делал, но вроде старался. А потом пропал. Пропал и все, телефон не брал, в скайпе не отвечал. Хорошо работал с ним через Безопасную сделку. Веблансер вернул деньги, потому что и на обращения службы он не отвечал. Правда, в этот период (июнь 2011) появилось у него два положительных отзыва:) значит кому-то делает проекты.