Интеграция Facegen в Real Lives

Real Lives это программа интерактивно эмитирующая жизнь в любой стране (см. www.edsims.com). Facegen это лицензионный продукт который автоматически генерирует реалистичные лица. Суть проекта состоит в том чтобы интегрировать Facegen в Real Lives так чтобы каждый Real Lives персонаж имел реалистичное лицо, базирующееся на параметрах установленных Facegen и перенесенных в Real Lives. Возраст персонажа (т.е старение) меняется автоматически (эта возможность уже является частью Facegen) под управлением Real Lives. Вид персонажей должен меняться согласно параметрам сгенерированным Real Lives. Лица должны иметь возможность перемещения и вращения (это также уже встроено в Facegen).

Исходный код Real Lives написан на Delphi. Facegen написан на C++.

ВАЖНО:

Претендент на выполнение этого задания должен в совершенстве владеть как С++ так и Delphi, также необходимы твердые знания в работе с 3D графикой (эти знания необходимы для полного понимания Facegen's conceptual framework). Хорошее знание письменного английского приветствуется (cопроводительную документацию по проекту необходимо написать именно на нем).

Если Вы решили направить Вашу заявку на это проект, то Обязательно (!) опишите ваш опыт в работе с 3D графикой, желательно ссылки на примеры работ похожих на данный проект. Так-же хотелось бы услышать Ваши вопросы и комментарии по поводу данного проекта и сроках возможного исполнения.

Платформа Windows 2000 и выше (в проекте нужно использовать Delphi 2007 и совместимый C++ компилятор).