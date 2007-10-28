Локализация игр

Интересует приблизительная стоимость и сроки создания игры на подобе (secondlife.com) Люди также могут размещать рекламу заплатив по PayPal или Google.
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Есть компьютерная игра для детей. Необходимо заменить ресурсы (локализовать) в английской версии на шведские. Тексты, звуки, картинки. Файлы для сборки есть в наличии. Так же, есть довольно подробное описание процесса сборки. Из возможных трудностей - тулзы для сборки (которые тоже есть в наличии) работают на маке, причем на 9ке. Как будет достигнут результат - не важно (путем следования инструкции или реверс-инжениринга), важны сроки. Так же, необходимо наличие быстрого интернета (для получения/передачи рабочих данных). При успешном завершении возможно долгосрочное сотрудничество в данной области.
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