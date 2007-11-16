Игра типа Tetris в виде google gadget

Нужно сделать игру типа Тетриса.

Графика стандартная для тетриса, никаких графических изысков не нужно. Внешне должно выглядеть похожим на это:

http://www.playbie.com/Game.aspx?gm=1&wt=2&su=live.com&sn=Google&gn=Google (сохранение рекордов не обязательно, обсудим)

Отличия от тетриса будут в самом алгоритме, подробно расскажу выбранному исполнителю.

Ищу человека, который работал уже с google gadget.

От кандидатов жду примеры работ, хотя бы приблизительно стоимость и время (приблизительно, так как я еще не рассказал, в чем собственно заключаются изменения в алгоритме).