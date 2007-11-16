Онлайн ролевая игра

Для сотрудничества в создания Онлайн игры

Очень сложный проект, браузерное исполнение + клиент на С++ (или другой язык)

Много 2d, 3d, flash, графики, а также большой объем программирования на php, javascript и т.д.

Дополнительная информация при личной встречи.

Для создания проекта требуются

Программисты php, c++

Дизайнеры, художники и т.д.

А также те кто могут помочь в создании и разработке проекта.

Обязательное условие проживание в г. Хабаровске, т.к. работа в комманде невозможна при удаленной работе.

Все предложения на мыло [email protected] или в систему