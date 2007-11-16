Разработка движка онлайн игры (С++)

Для сотрудничества в создания Онлайн игры Очень сложный проект, браузерное исполнение + клиент на С++ (или другой язык) Много 2d, 3d, flash, графики, а также большой объем программирования на php, javascript и т.д. Дополнительная информация при личной встречи. Для ...