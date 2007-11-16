Cоздание несложной Flash-игры

Для разработки движка онлайн игры требуется програмист С++ с опытом работы в вебе. Условия: Временный найм, либо на постоянной основе.
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Здравствуйте,
Требуется программист для создания flash-игры.
Это игра в стиле "Frets on Fire". Т.е. нужно просто вовремя нажимать определенные кнопки.
В игре около 20 окошек: одно главное окно, и несколько дополнительных (например меню, загрузить/сохранить игру, таблица рекордов, список разработчиков, интро, и т.д.)
Требования к игре:
- удобная система управления игрой с помощью клавиатуры
- игра должна загружать настройки и весь текст из XML файлов
- игра должна проигрывать FLV файлы
- должен быть инсталлятор
- проверка обновлений
Об игре:
- цель игры - закончить все уровни с максимально возможным количеством очков
- механика игры основана на том что, на экране появляются цели и игрок должен нажать соответствующую клавишу, чтобы поразить эту цель.
- в игре есть магазин бонусов
- в игре нет гейм-овера, уровень может быть закончен либо успешно либо нет. Игрок может переиграть уровень, чтобы улучшить свой результат.
- игрок может сохранять/загружать игру
- все уровни практически в одном и том же стиле. Для каждого уровня загружается видеоклип и игра должна подсвечивать цели, которые нужно поразить.
Требования к исполнителю:
- отличное знание Actionscript (xml, анимация)
- опыт разработки игр
- быть доступным в онлайне для обсуждения проекта.
Время на разработку игры - 1 месяц.
Буду рад ответить на все ваши вопросы. [email protected]
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