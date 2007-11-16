Cоздание несложной Flash-игры

Здравствуйте,

Требуется программист для создания flash-игры.

Это игра в стиле "Frets on Fire". Т.е. нужно просто вовремя нажимать определенные кнопки.

В игре около 20 окошек: одно главное окно, и несколько дополнительных (например меню, загрузить/сохранить игру, таблица рекордов, список разработчиков, интро, и т.д.)

Требования к игре:

- удобная система управления игрой с помощью клавиатуры

- игра должна загружать настройки и весь текст из XML файлов

- игра должна проигрывать FLV файлы

- должен быть инсталлятор

- проверка обновлений

Об игре:

- цель игры - закончить все уровни с максимально возможным количеством очков

- механика игры основана на том что, на экране появляются цели и игрок должен нажать соответствующую клавишу, чтобы поразить эту цель.

- в игре есть магазин бонусов

- в игре нет гейм-овера, уровень может быть закончен либо успешно либо нет. Игрок может переиграть уровень, чтобы улучшить свой результат.

- игрок может сохранять/загружать игру

- все уровни практически в одном и том же стиле. Для каждого уровня загружается видеоклип и игра должна подсвечивать цели, которые нужно поразить.

Требования к исполнителю:

- отличное знание Actionscript (xml, анимация)

- опыт разработки игр

- быть доступным в онлайне для обсуждения проекта.

Время на разработку игры - 1 месяц.

Буду рад ответить на все ваши вопросы. [email protected]