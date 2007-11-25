Разработка браузерной РПГ

Разработка игрЗакрыт5 заявок264 просмотра
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Необходимо разработать браузерную РПГ с нуля. Т.е. необходима команда состоящая из программистов, геймдизайнеров, художников и сценаристов, которая бы могла создать онлайн игру. Также рассматриваются предложения о покупке готовых проектов.

16 лет назад
tuxedout
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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