Разработка браузерной РПГ

Нужно написать приложение для win32 и сделать его порт для мобильных телефонов (это 2 отдельных проекта с одним заданием). Приложение под Win32 может быть написано на любом выбранном языке программирования (DirectX / OpenGL - по вкусу) Приложение ...
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Необходимо разработать браузерную РПГ с нуля. Т.е. необходима команда состоящая из программистов, геймдизайнеров, художников и сценаристов, которая бы могла создать онлайн игру. Также рассматриваются предложения о покупке готовых проектов.
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