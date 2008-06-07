Биржа типа pop-under

Нужно сделать скрипт, что то наподобие popups.ru и pop-under.ru но с дополнительными функциями.

Смотрите описание в ТЗ.

Не писать тем кто не уверен!

Скрипт который будет «Скрипеть» но работать , не нужен!

Не нужно писать мол цена такая то но при начале работы говорить что это была цена без админки с админкой отдельно доплатить и т.п.

Интересует долговременное сотрудничество, т.е. проект серьезный и будет постоянно совершенствоваться.