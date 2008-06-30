Разработка скрипта PHP

Понравилось работать с этим заказчиком. Отличительная черта, это то, что человек умеет подробно и грамотно составить ТЗ и не требует в последствие делать работу, которая выходит за его рамки, а это очень важно, особенно для серьезных проектов. Уважает свое и чужое время. Всегда на связи. Оплата в полном объеме и своевременно. Остался полностью удовлетворен, сотрудничеством с этим человеком.