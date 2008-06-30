Разработка скрипта PHP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок285 просмотров

Привет!

Требуется разработка скрипта PHP. Прием сообщений от пользователей ICQ в браузер.

PHP
17 лет назад
3224
Faster 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с этим заказчиком. Отличительная черта, это то, что человек умеет подробно и грамотно составить ТЗ и не требует в последствие делать работу, которая выходит за его рамки, а это очень важно, особенно для серьезных проектов. Уважает свое и чужое время. Всегда на связи. Оплата в полном объеме и своевременно. Остался полностью удовлетворен, сотрудничеством с этим человеком.

Заявки фрилансеров

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад