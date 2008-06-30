Нужно доработка в Article (или установки подобного модуля). Необходимо вниз каждой статьи поставить форму следующего вида: ФИО, Телефон, Майл, Примечание . 2 кнопки – очистить и отправить. На майл ...
Разработка скрипта PHP
Привет!
Требуется разработка скрипта PHP. Прием сообщений от пользователей ICQ в браузер.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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