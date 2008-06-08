Установить на IPB моды и IPB Gallery+Blog+Download

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Нужно будет установить несколько модов на ИПБ и поставить Галерею, дневник, загрузчик.

Если все получится то заплачу около 500р

Прошу обращаться тех кто действительно разбирается в IPB

17 лет назад
Kvai-Gon
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$20
Очень хороший, добрый и конечно же знающий свое дело человек. Сделал все быстро и качественно. Обращайтесь только к нему!

Заявки фрилансеров

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад