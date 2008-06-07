Доработка сайта на Битрикс

Требуется программист в Питере для доработки сайта. CMS - Битрикс. Создан дизайн, работает импорт каталога товаров (~100 000 наименований). Нужно доработать импорт, создать экспорт заказов в нашу базу и возврат результатов обоработки. Есть еще несколько мелких требований. Оплата - по договору(для подписания требуется личное присутствие).

Шлите ваши контакты и ссылки на работы в среде Битрикс на [email protected].