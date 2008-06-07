Инсталляция,конфигурация готового скрипта каталога

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Закрыт3 заявки395 просмотров

Инсталляция, конфигурация готового скрипта каталога.

1. В существующий шаблон сайта нужно интегрировать готовый PHP скрипт каталога (полностью готовая к эксплуатации коммерческая версия, весь хелп на английском). скрипт каталога - Version 3 :

2. скрипт нужно поставить на 3 домена и 2 субдомена.

5. добавить патч русского языка в каталог.

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PHP
17 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад