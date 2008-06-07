Система управления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок450 просмотров

Требуется с нуля написать систему управления по нашему. Техническое задание не готово, но на словах постараюсь передать что требуется при переписке. Система управления должна соответствовать всем последним требованиям (ajax подгрузка данных, блочное представление и т.д.) К проекту требуется написать грамотную техническую документацию. Все детали проекта при обсуждении. Просьба сразу писать в icq 389528816

AJAX
17 лет назад
weboss
Петр 
54 года
20 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

framesender
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Просто ужасно подвел с моим проектом. Пообещал сделать все за 1,5 месяца. В итоге обещанные сроки конечно были сорваны, но Евгений сказал что все готово, ему нужно еще несколько дней для того чтобы он доделал часть проекта и то всего 10% от полного объема. Практически не появлялся в онлайн, мотивируя постоянными проблемами, отключением интернета и всякой ерундой. Евгений Я ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ К РАБОТЕ, НЕ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ТАК И СКАЖИ, но подводить по срокам просто неприлично и обещать что сделаешь и опять пропадать на неделю из аськи, думаю никому не понравится

Заявки фрилансеров

framesender
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад