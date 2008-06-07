Система управления

Просто ужасно подвел с моим проектом. Пообещал сделать все за 1,5 месяца. В итоге обещанные сроки конечно были сорваны, но Евгений сказал что все готово, ему нужно еще несколько дней для того чтобы он доделал часть проекта и то всего 10% от полного объема. Практически не появлялся в онлайн, мотивируя постоянными проблемами, отключением интернета и всякой ерундой. Евгений Я ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ К РАБОТЕ, НЕ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ТАК И СКАЖИ, но подводить по срокам просто неприлично и обещать что сделаешь и опять пропадать на неделю из аськи, думаю никому не понравится