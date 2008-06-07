Кодинг под joomla

Нужно внести изменения в сайт на Joomla.

Изменения:

1) Убрать все designed by и прочие куски от Joomla.

2) Сделать сслыку с раздела меню Форум на url=http://www.semri.ru/forums/

3) panel.semri.ru интегрировать в регистрацию и авторизацию так как это сделано на domenaru.ru

4) Перенос на главную страницу цен на домены и проверку домена(уже есть в другом разделе) так как на minreg.ru

Отдельный пункт - если Вы сможете прикрутить roboxchange к пополнению личного счета в партнерской программе для клиентов то вообще супер будет.