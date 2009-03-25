Требуется скрипт доски объявлений

Есть скрипт доски объявлений WR-Board 1.5 (http://www.wr-script.ru/load/wr-board-v-1.5.zip) - php,

есть скрипт граббера с другой доски объявлений - php,

есть скрипт, вычленяющий из распознанного текста номера телефонов - php и

есть форум IP.Board - php.

Требуется:

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1. В скрипте доски объявлений WR-Board 1.5 сделать:

а) возможность добавления в объявления фотографий с компьютера пользователя или из сети;

б) защиту от ботов (капча или проверочный вопрос);

в) изменить опции объявления с "Предложение" - "Спрос" на "Куплю-Продам-Меняю-Отдам-Приму в дар".

2. Заменить регистрацию пользователей в доске на регистрацию в форуме IPB.

3. Состыковать два последних скрипта с WR-Board 1.5 так, чтобы они добавляли объявления в формате доски. Необязательно в определённые файлы, можно добавлять в отдельный файл всё скопом.

Особые требования к исполнителю:

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Умение читать чужой код.

Доступность в аське в оговоренное время (статусы "Недоступен", "Не беспокоить" недопустимы).

Возможность демонстрации выполненной работы на своём сайте.