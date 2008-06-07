Требуется с нуля написать систему управления по нашему. Техническое задание не готово, но на словах постараюсь передать что требуется при переписке. Система управления должна соответствовать всем последним требованиям (ajax подгрузка данных, блочное представление и т.д.) ...
Кодинг странички (java, js)
Нужен кодинг странички.
java, js скрипты.
на старничке: активное отображение инфы + не сложные эффекты.
ТЗ и стоимость обсуждается в ICQ
ps/ работа не сложная, но только для прфи.
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