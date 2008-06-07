Кодинг странички (java, js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Нужен кодинг странички.

java, js скрипты.

на старничке: активное отображение инфы + не сложные эффекты.

ТЗ и стоимость обсуждается в ICQ

ps/ работа не сложная, но только для прфи.

JavaJavaScript
17 лет назад
zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

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