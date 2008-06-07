Flash плеер для Live вещания на базе Red5

Необходимо разработать Flash плеер с чатом для управления и просмотра Live вещания по RTMP на базе сервера Red5.

В аттаче краткое описание того, ЧТО нужно сделать. Естественно есть более подробное описание функциональности и протоколов взаимодействия, которое будет предоставлено уже после определения круга претендентов.

Что я хочу от вас:

1) Чтобы вы прежде всего тщательно прочитали описание. Если вы заинтересованы в проекте -- потратте пол часа и изучите все внимательно, чтобы потом просто не тратить время друг друга =).

2) Если вам по силам такая задача и она интересна для вас - жду примерную стоимость и сроки исполнения. Я отлично понимаю, что точную стоимость и сроки можно назвать только после четкой постановки задачи. Но какие-то прикидки по написанному в документике все таки сделать можно.

3) Если у вас есть примеры подобных проектов - это будет существенным плюсом.