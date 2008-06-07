Упростить корзину os-commerce

Здравствуйте,

Есть магазин на базе Vam Shop Edition (os-commerce).

Нужно максимально упростить оформление заказов.

В корзине должен остаться выбор формы оплаты и способа доставки.

Нужно убрать все регистрации, все напоминания паролей, все кроме:

Доставка:

1. Дефольтно идет "Почтой - бесплатно".

2. Чекбокс - "Курьером» - Пересчет + Х шекелей к цене.

ФИО, тел. и адрес для доставки.

и Выбор оплаты:

1. Карточкой на сайте (никаких подключений) - просто вывести форму:

- Имя Фамилия,

- номер карточки

- дата годен До

- номер паспорта.

2. Переводом на счет - просто какой-то текст с данными.

3. Карточкой по телефону - другой текст с др. данными.

Все.

Единственный ньюанс - это дожно работать на 3-х языках: русский, английский и иврит.

Локализацию под иврит пишим мы - ваша задача закоментировать лишнее и оставить минимум кода.

Оплата: $150 (или ваше предложение)

Сроки: 7 дн. с момента "договора".

Вид оплаты: Через систему weblancer - безопасная сделка. комиссионные - за наш счет.