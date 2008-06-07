Есть скрипт доски объявлений WR-Board 1.5 (http://www.wr-script.ru/load/wr-board-v-1.5.zip) - php, есть скрипт граббера с другой доски объявлений - php, есть скрипт, вычленяющий из распознанного текста номера телефонов - php и есть форум IP.Board ...
Упростить корзину os-commerce
Здравствуйте,
Есть магазин на базе Vam Shop Edition (os-commerce).
Нужно максимально упростить оформление заказов.
В корзине должен остаться выбор формы оплаты и способа доставки.
Нужно убрать все регистрации, все напоминания паролей, все кроме:
Доставка:
1. Дефольтно идет "Почтой - бесплатно".
2. Чекбокс - "Курьером» - Пересчет + Х шекелей к цене.
ФИО, тел. и адрес для доставки.
и Выбор оплаты:
1. Карточкой на сайте (никаких подключений) - просто вывести форму:
- Имя Фамилия,
- номер карточки
- дата годен До
- номер паспорта.
2. Переводом на счет - просто какой-то текст с данными.
3. Карточкой по телефону - другой текст с др. данными.
Все.
Единственный ньюанс - это дожно работать на 3-х языках: русский, английский и иврит.
Локализацию под иврит пишим мы - ваша задача закоментировать лишнее и оставить минимум кода.
Оплата: $150 (или ваше предложение)
Сроки: 7 дн. с момента "договора".
Вид оплаты: Через систему weblancer - безопасная сделка. комиссионные - за наш счет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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