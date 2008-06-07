Необходимо исправить баг на сайте

Есть сайт на движке Joomla 1.5. На нем установлен модуль для проигрывания flv файлов (интернет кинотеатр). Проблема в том, что фильмы отлично проигрываются в Opera и Internet Explorer, но не работют в FireFox. Хотелось бы исправить эту проблемку. Сайт www.kinoman.lv