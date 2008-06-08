Есть скрипт доски объявлений WR-Board 1.5 (http://www.wr-script.ru/load/wr-board-v-1.5.zip) - php, есть скрипт граббера с другой доски объявлений - php, есть скрипт, вычленяющий из распознанного текста номера телефонов - php и есть форум IP.Board ...
Создание php-скриптов для обработки xml-данных
Требуется разработка ряда php-скриптов, обрабатывающих данные, полученные из внешних источников в xml-формате, а также форм, обеспечивающих представление результатов обработки такой информации.
Заявки фрилансеров
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