Создание php-скриптов для обработки xml-данных

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок295 просмотров

Требуется разработка ряда php-скриптов, обрабатывающих данные, полученные из внешних источников в xml-формате, а также форм, обеспечивающих представление результатов обработки такой информации.

PHP
17 лет назад
Cronum
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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