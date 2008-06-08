Изменение скрипта сервиса почтовых расылок

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки203 просмотра

Нужно переделать скрипт zmailcasher снять зенд убрать все копирайты поработать над багами и убрать некоторые функции,возможно создать новые.

ICQ для связи 925823

цены предлогайте сами

17 лет назад
adminr
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров