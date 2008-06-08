Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист - PHP, MySQL. От меня ТЗ + дизайн + контент. От Вас Web- программирование.
Автоматизированное добавление доменов в Cpanel
Необходимо написать скрипт для работы с Cpanel на аккаунте хостинга:
Автоматизированное добавление/удаление дополнительных доменов, баз и ftp аккаунтов.
Автоматизация:
Прикрутить к одному хостинг аккаунту 50+ отдельных доменов.
Установить 50+ Вордпрессов (собственная сборка)
Прикрутить к одному домену 100+ субдоменов.
Установить 100+ Вордпрессов на субдомены
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование74 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен модуль для shop-script (будет отлично если он будет совместим с ShopCMS). Суть модуля : имеется интернет магазин на shop-script по продаже видео. Небходимо чтобы была возможность указывать объем фильма в Mb, а в корзине ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть новый форум на базе phpbb. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей форума. Примерный интерфейс должен быть такой: [выбрать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Здравствуйте! Нужен скрипт со следующими функциями: 1) В ячейку вводится СЛОВО, далее скрипт делает парсинг НА ВЫБРАННУЮ ГЛУБИНУ результатов поиска ВЫБРАННОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ (ГУГЛ/ЯХУ/ЯНДЕКС/РАМБЛЕР) и делает ПРИНТСКРИНЫ полученных сайтов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $45
Сделать из любого готового шаблона для ворд пресс чтото похожее на картинку. Возможна и джумла и любой другой подходящий под параметры движок. + добавить плагин гостевая книга + добавить плагин ...Закрыт17 лет назад
Здраствуйте, Имеется дорген лезвия, в котором нужно доработать функцию залива файлов по фтп так, чтобы заливка файлов с сервера производилась с разных IP-адресов (так как сетевой карте присвоено несколько IP-адресов). Вот ...Завершен17 лет назад
- $1000
Требуется разработка ряда php-скриптов, обрабатывающих данные, полученные из внешних источников в xml-формате, а также форм, обеспечивающих представление результатов обработки такой информации.Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется создать движок сайта знакомств. По функционалу похожий на известные движки (AeDating, Dating Pro, Dating Software и другие) С использованием php, ajax, mysql.Закрыт17 лет назад
- $250
Требуется создать новостной движок. По функционалу похожий на движок SoSo News Express Pro или на известные новостные движки (fontanka.ru и ему подобные) С использованием php, ajax, mysql.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо с помощью регулярных выражений выудить из текста все рисунки (на локальном компе) и закачать их на интернет-сайт. Дело срочное, не сложное, думаю, не более, чем на полчаса для профи. Предложение актуально до понедельника...Закрыт17 лет назад