Автоматизированное добавление доменов в Cpanel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

Необходимо написать скрипт для работы с Cpanel на аккаунте хостинга:

Автоматизированное добавление/удаление дополнительных доменов, баз и ftp аккаунтов.

Автоматизация:

Прикрутить к одному хостинг аккаунту 50+ отдельных доменов.

Установить 50+ Вордпрессов (собственная сборка)

Прикрутить к одному домену 100+ субдоменов.

Установить 100+ Вордпрессов на субдомены

WordPress
17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров