Скрипт/mod для наполнения форума

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Есть новый форум на базе phpbb. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей форума. Примерный интерфейс должен быть такой:

[выбрать категорию форума]

[ввести сообщение #1] [выбрать пользователя для сообщения #1]

[ввести сообщение #2] [выбрать пользователя для сообщения #2]

Если phpbb - не самый удобный форум, возможно переход на другую систему форумов.

17 лет назад
alosito
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров