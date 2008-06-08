Нужен модуль для shop-script (будет отлично если он будет совместим с ShopCMS). Суть модуля : имеется интернет магазин на shop-script по продаже видео. Небходимо чтобы была возможность указывать объем фильма в Mb, а в корзине и в итоге заказа этот объем и сумма за фильмы сумировалась и показывалось количество DVD дисков и сумма за них.

Например:

В магазине имеется

Фильм 1 с ценой 10$ и размером 1400 Мб

Фильм 2 с ценой 30$ и размером 1400 Мб

Фильм 3 с ценой 20$ и размером 1400 Мб

Фильм 4 с ценой 5$ и размером 1400 Мб

В итоге заказа и в корзине : перечень фильмов с ценой, общая цена 65 $, объем 2 DVD диска