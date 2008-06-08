Работа по созданию сайтов, программирование

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Закрыт74 заявки1273 просмотра

Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист - PHP, MySQL.

От меня ТЗ + дизайн + контент. От Вас Web- программирование.

MySQLPHP
16 лет назад
creasign
Остров 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров