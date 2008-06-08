Требуется создать систему Биржи труда. По функционалу похожий на движок Jamit Job Board, kubelance или известных сайтов поиска работы. С использованием php, ajax, mysql
Работа по созданию сайтов, программирование
Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист - PHP, MySQL.
От меня ТЗ + дизайн + контент. От Вас Web- программирование.
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