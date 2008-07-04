Создание поиска по сайту

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки254 просмотра

В существующем каталоге товаров и услуг на базе CMS Smallnuke 2 нужно переработать подсистему поиска и вывода результатов.

тех описание во вложении.

адрес сайта sattinfo.kz, infonet.kz

17 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha181
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$200
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё отлично. Отзыв приходится писать спустя 6-7 лет, т.к. сам сайт требует этого для начала работы. Поэтому, в детали вдаваться уже память не позволяет. ))

Заявки фрилансеров

sasha181
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
17 лет назад