Модули

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки188 просмотров

Здраствуйте.

Проектов будет много, работа удалённая/

Наличие портфолио обязательно!

17 лет назад
lgregory
Майкл 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$200
Александр очень хороший человек, задание выполнил полностью по ТЗ чётко и без проблем, всегда готов что то исправить и переделать, если можно будем работать и дальше)
Адекватный заказчик, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад