Разработка движка для социальной сети

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок364 просмотра

Разработка движка для социальной сети.

Требуется разработчик движка и оснастки для соц. сетей.

Требования php, sql , web 2.0.

за подробностями на monax.departed dog gmail.com

PHPSQL
17 лет назад
djmonax
Monax 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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